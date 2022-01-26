TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri tır geçişine kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı sebebiyle Gaziantep gişelerinden tır geçişlerine izin verilmediği belirtiliyor.
Yurt Haberleri 26.01.2022, 10:28
Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.
Bu kapsamda, otoyolun Nizip-Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.
Bölgeden hafif araçların seyahatine devam edebildiği kentte tırlar ise Gaziantep'teki gişelerin çevresinde kuyruk oluşturmaya başladı.
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hafif kar yağışlı
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