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TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri tır geçişine kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı sebebiyle Gaziantep gişelerinden tır geçişlerine izin verilmediği belirtiliyor.

Yurt Haberleri 26.01.2022, 10:28
TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri tır geçişine kapatıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.

Bu kapsamda, otoyolun Nizip-Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.

Bölgeden hafif araçların seyahatine devam edebildiği kentte tırlar ise Gaziantep'teki gişelerin çevresinde kuyruk oluşturmaya başladı.

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#tag otoyolu #Tır
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hafif kar yağışlı
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