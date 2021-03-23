TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Alınan bilgiye göre, Hadımköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen iki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonlardan biri, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana savrulurken, kamyon bariyerlerin üstüne çıktı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin araçları olay yerinden kaldırma çalışması sürüyor.

AA