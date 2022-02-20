Türk Kızılay Düzce'de evi yanan aileyi yalnız bırakmadı

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, 19 Şubat'ta merkeze bağlı Yeni Karaköy köyünde Ahmet M'ye ait 2 katlı ev ile bitişikteki ahırın yanmasının ardından aileye destek için harekete geçti.

Yakınlarının yanında kalan aileyi ziyaret eden Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, aile fertlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ekipler, aileye yatak, kıyafet, battaniye, mutfak seti, et ve gıda kolisi desteğinde bulundu.