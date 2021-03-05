Tuzla'da fabrikasında yangın: 2 işçi öldü

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, bazı çalışanlar ağladı.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili oldu.

Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulundu.

2 işçi öldü

Tuzla Kaymakamı Ali Akça yaptığı yazılı açıklamada, saat 02.00 sıralarında Eski Ankara Asfaltı Caddesi'ndeki fabrikada çıkan yangına ivedilikle müdahale edildiğini, gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133'ünün güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlandığını belirtti.

Akça, saat 05.30'da paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve saat 08.40'da da temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tokmak'ın cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

AA