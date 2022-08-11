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Uludağ'daki orman yangını kontrol altında

Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 11.08.2022, 09:54
Uludağ'daki orman yangını kontrol altında

Bursa'da, Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uludağ'ın İnkaya mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu.

Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

#uludağ #orman yangını
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