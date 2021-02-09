Uygurlar'ın Ankara'daki eylemine polis müdahalesi! İşte o anlar

Türkiye ile Çin arasında imzalanan iade anlaşmasının yankıları devam ederken, Doğu Türkistanlılar ile ilgili bu kez Ankara'da yeni gelişmeler yaşandı. Uygurlar'ın aileleri için Çin Büyükelçiliği önünde başlattığı eyleme polis müdahale etti.