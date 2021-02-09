Uygurlar'ın Ankara'daki eylemine polis müdahalesi! İşte o anlar

Uygur Türklerinin seslerini duyurabilmek için Çin Büyükelçiliği önünde başlattığı eyleme polis müdahale etti.
Çin tarafından Doğu Türkistan'daki yakınlarının alıkoyulduğunu ifade eden Uygur Türkleri, yakınlarından haber alabilmek için 5 gündür Ankara'daki Çin Büyükelçiliği önünde bekliyor.
Bugün büyükelçilik önünde bekleyen Uygurların yanına gelen emniyet yetkilisi, "Sayınız her geçen gün çoğalıyor, bu konu artık kabak tadı vermeye başladı" ifadelerini kullandı.
Çin Büyükelçiliği: Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyorlar
Çin Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan ailelerinden haber alamadıklarını ifade eden Uygur eylemcilerin, "Çin’in imajını karalamak ve Çin-Türkiye ilişkileri bozmak" amacında olduklarını iddia etmişti.
Kaynak: Mepa NewsGüncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 16:47