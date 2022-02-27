Uyuşturucuyu cips paketlerine saklamışlar

Siirt'te minibüste yapılan aramada cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Siirt ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu Siirt'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Dedektör köpekle yapılan aramada bir miktarı cips paketlerine gizlenmiş 593 gram eroin ve 1 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.