Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna saklamışlar
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu yakalandığı, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yurt Haberleri 05.03.2022, 13:41
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 183 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobildeki Ş.E. ve R.A. gözaltına alındı.
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