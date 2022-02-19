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Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yurt Haberleri 19.02.2022, 17:10
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.

Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı.

#orman işçisi
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