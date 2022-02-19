Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Yurt Haberleri 19.02.2022, 17:10
Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.
Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı.
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