Van'da silahlı saldırı: Biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti
İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri kadın olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yurt Haberleri 29.01.2022, 17:29 30.01.2022, 00:47
Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde, içinde iki kişinin bulunduğu 65 ER 173 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda otomobilde bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi, bölge hastanesi morguna kaldırıldı.
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