Yağmur suyu dolu havuza düşen çocuk hayatını kaybetti
Muğla Fethiye'de yağmur suyu dolu havuza düşen 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yurt Haberleri 17.04.2022, 15:40
Kesikkapı Mahallesi'nde sokakta oynayan Mehmet Yamaç İlhan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Mehmet Yamaç'ın oynadığı yere yakın evin havuzuna düştüğünü fark eden çevredekiler, çocuğu havuzdan çıkardı.
İlçedeki özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalenin ardından İzmir'deki daha donanımlı hastaneye sevk edildi.
Mehmet Yamaç İlhan, doktorların çabasına rağmen yaşama tutunamadı.
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