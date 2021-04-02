Zonguldak'ta madende göçük: 1 işçi öldü

Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında sabaha karşı kömür üretimi sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçi Naci Şekerci (51), mesai arkadaşları tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak vefat etti.

Naci Şekerci'nin cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

AA