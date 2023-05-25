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Cumhuriyet sonrası İslamcılık ve Necip Fazıl Kısakürek -DOSYA

Bu ay yuvarlak masa toplantısında Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cemal Şakar ve Dr. Osman Bayraktar ile Necip Fazıl Kısakürek'in siyasi konumunu konuştuk.

Yuvarlak Masa Toplantıları 25.05.2023, 10:52 25.05.2023, 11:00
Cumhuriyet sonrası İslamcılık ve Necip Fazıl Kısakürek -DOSYA

RAPOR ve TOPLANTI METNİ

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Aynur Erdoğan-DÜBAM- Dünya Bülteni

Necip Fazıl Türkiye İslamcılığının şekillenmesinde bir dönüm noktasında merkezi bir figür olması hasebiyle de konuşulmayı ve anlamlandırılmayı hak eden bir isim. Ölümünün 30. yılı olması vesilesiyle bu ayki yuvarlak masa toplantısında Necip Fazıl’ı çeşitli yönleriyle konuştuk. Konuklarımız Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Burhanettin Duran, edebiyatçı-yazar Cemal Şakar, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve edebiyatçı-yazar Dr. Osman Bayraktar.

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RAPOR ve TOPLANTI METNİ

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